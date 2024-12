Monossido, un Natale di terrore: giovane donna in codice rosso e 14 persone al pronto soccorso

Capannori (Lucca), 25 dicembre 2024 – Notte di terrore a Segromigno in Piano, nel comune di Capannori. Vigilia di Natale, è quasi mezzanotte, una giovane donna accusa un malore. Pronti i soccorsi, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco: ore 23.48, la squadra del comando di Lucca entra nell’abitazione in via delle Sane Vecchie. Oltre alla ragazza, per la quale viene predisposto il trasporto in ospedale con la massima urgenza data dal codice rosso, ci sono altre 14 persone che necessitano accertamenti. Tutti si sono recati volontariamente al pronto soccorso mentre i vigili del fuoco hanno dato il via ai controlli, necessari per chiarire l’origine e le cause dell’emergenza.

La prima ipotesi: inalazioni da monossido di carbonio. La squadra, con appositi strumenti, ha rilevato poi l'effettiva presenza del gas nocivo proveniente da una stufa alimentata da una bombola a gpl. Un incubo durato circa due ore: i controlli nell’abitazione si sono conclusi infatti alle 1.34. Restano da accertare le condizioni della giovane che è stata trasportata in ospedale per tutte le cure del caso.