Monossido da una stufetta 15 intossicati in un’abitazione

Una vigilia di Natale choc per i partecipanti a una festa in un’abitazione in via delle Sane Vecchie a Segromigno in Piano, rimasti intossicati dalle pericolose esalazioni provenienti da una stufa a gas malfunzionante.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato proprio pochi minuti prima della mezzanotte, tra il 24 e il 25 dicembre. I vigili del fuoco del comando di Lucca e alcune ambulanze sono intervenuti con urgenza nell’abitazione, per soccorrere i presenti.

Preoccupanti sul momento soprattutto le condizioni di una ragazza che era priva di conoscenza e respirava male. La giovane è stata caricata su un’ambulanza e trasportata di corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, dove è stata ricoverata per essere sottoposta agli opportuni trattamenti. Le sue condizioni all’inizio hanno suscitato preoccupazione tra i soccorritori, ma nelle ore successive la situazione sarebbe per fortuna progressivamente migliorata.

Altre 14 persone, che si trovavano nella stessa abitazione in via delle Sane Vecchie a Segromigno e presentavano lievi sintomi di intossicazione, si sono invece recate volontariamente al pronto soccorso del San Luca per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Nessun dubbio sulle cause del malessere generale. Durante il loro intervento, i vigili del fuoco di Lucca, intervenuti tempestivamente, con gli appositi strumenti a disposizione hanno infatti rilevato nelle stanze la presenza del pericolosissimo gas: una saturazione nociva di monossido di carbonio verosimilmente legata al malfunzionamento di una stufa a gas presente nella casa.