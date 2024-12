Mondine e brulè tra buccellato e zampognari

Mondinata di Natale in piazza San Francesco, l’appuntamento è per domani dalle 15, con il Comitato popolare e gli Osti della piazza, tra mondine, vin brûlé, merenda con il buccellato e zampognari. Il Comitato popolare e gli Osti - Ristorante Mecenate, Osteria Lo Stellario, Osteria La Dritta, Marameo e Bonny Pizza) -, insieme alle attività commerciali e ai quartieri del Bastardo e della Fratta, hanno deciso di riproporre il pomeriggio di festa partire dalle 15 quando saranno pronte mondine per tutti,

accompagnando il cartoccio con il vin brûlé.

Gli Osti, invece, distribuiranno, sempre in un unico punto in piazza, una merenda inattesa: dalla collaborazione con la Pasticceria Taddeucci, infatti, i vari ristoranti proporranno una merenda a base buccellato salata e dolce: così c’è chi accosterà la fetta del dolce lucchese con panna, succo d’uva e latte di mandorle e chi, invece, valorizzerà la ricotta con l’olio nuovo; e ancora prodotti tipici, come formaggi e salumi toscani e del territorio. In piazza ci saranno anche gli zampognari con il duo Timbralia, Michela Aliberti e Michele Orsi, e la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Ungaretti”, mentre alle 16.30/17 è prevista l’inaugurazione dell’albero solidale, posizionato al centro di piazza San Francesco, realizzato dal Comitato popolare insieme alla Croce Verde di Lucca. Per tutta la giornata sarà possibile acquistare anche i biglietti della lotteria della Befana.