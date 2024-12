Mondinata in piazza. L’atteso appuntamento oggi in San Francesco

Arriva nel centro storico la prima attesissima mondinata di Natale. L’appuntamento è per oggi a partire dalle 15.30, in piazza San Francesco. Dopo il successo riscosso dei mesi scorsi, tornano infatti le iniziative promosse dal Comitato popolare, dagli Osti di San Francesco (ristorante Mecenate, Osteria Lo Stellario, Osteria La Dritta, Marameo e Bonny Pizza), dalle attività commerciali e dai quartieri del Bastardo e della Fratta, con l’obiettivo di vivere insieme e attrarre persone in una delle piazze più belle e uniche della città.

Il primo appuntamento in attesa del Natale 2024 sarà dunque la mondinata: oggi a partire dalle 15.30 il Comitato popolare preparerà le mondine per tutti, accompagnando con il vin brûlé.

Gli Osti, invece, proporranno, direttamente in piazza, una merenda inattesa: dalla collaborazione con la Pasticceria Taddeucci, infatti, i vari locali si diletteranno in assaggi a base buccellato per proposte salate e dolci. Inoltre, intorno all’albero di Natale da poco installato al centro della piazza, si canterà a ruota libera, così da creare una vera atmosfera natalizia sul filo dell’aggregazione popolare e dal basso, nel pieno stile di piazza San Francesco. E’ una giornata particolarmente importante per il quartiere: stamani ci saranno le consuete celebrazioni alla Madonna dello Stellario, che sfoceranno poi in un pomeriggio di festa e condivisione. Prossima mondinata in piazza sabato 21 dicembre, di pomeriggio.