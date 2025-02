Ubriaco molesta i passanti: l’unità cinofila della Municipale lo ferma e gli trova la droga

Lucca, 23 febbraio 2025 – Ennesimo movimentato episodio intorno a mezzogiorno di venerdì scorso in piazza San Michele in Foro, dove non passa quasi giorno senza che assistere a situazioni di degrado o molestie ai passanti. Stavolta il protagonista del parapiglia era un giovane in evidente stato di ubriachezza che si aggirava nella piazza arrecando disturbo ai passanti.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Municipale con l’unità cinofila. L’uomo, un extracomunitario, ha iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi contro gli agenti e si è rifiutato di fornire un documento di identità. I cani hanno immediatamente rilevato la presenza di stupefacenti occultati: è stata così individuata una dose di marijuana nascosta.

L’uomo, risultato poi nato in Marocco nel 1991, è stato quindi condotto al Comando della Polizia Municipale in piazzale San Donato per l’identificazione, durante gli accertamenti è stato riscontrato che sul 34enne pendeva una richiesta di rintraccio della Questura di Lucca ed è stato multato per ubriachezza e uso personale di stupefacente.

“Esprimo soddisfazione per una delle prime operazioni in cui è entrato in funzione il nostro nuovo nucleo cinofilo – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – l’attivazione di questo strumento di prevenzione, verifica e contrasto della criminalità, voluto fortemente da questa amministrazione, si dimostra un elemento decisivo di intervento anche in un contesto delicato come quello del nostro centro storico”.