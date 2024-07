Molazzana, borgo che legge. Parte oggi la rassegna di incontri con gli autori

Parte oggi la rassegna letteraria nel comune di Molazzana che fa parte del progetto "Una comunità che legge", organizzato dalla Biblioteca Comunale di Molazzana e finanziato dal Consiglio Regionale della Toscana e dal Comune di Molazzana. Grazie a questo iter, intrapreso con il diretto coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia locale, nei mesi scorsi sono state realizzate numerose iniziative finalizzate alla promozione della lettura. La rassegna, organizzata in collaborazione con "Tra le righe libri", si aprirà, dunque, domani alle 18 con lo scrittore Alessandro Ricci che presenterà il suo ultimo romanzo "La leggenda degli unici". Proseguirà venerdì 2 agosto con Barbara Beneforti e il suo libro "Il tempo dell’incanto", giovedì 22 agosto con Giampiero della Nina e il suo libro "Giacomo Puccini: i familiari, gli amici, gli amori", giovedì 29 agosto, poi, Andrea Giannasi parlerà de ‘Il gruppo Valanga: l’esperienza del partigianato in Garfagnana", per l’80° della tragicamente nota Battaglia del monte Rovaio. A settembre, in conclusione, l’appuntamento sarà con il famoso scrittore e giallista fiorentino Marco Vichi.

"Il progetto – spiegano dalla biblioteca – ha permesso di arricchire con diverse attività il rapporto instaurato con le scuole del comune. dove periodicamente le bibliotecarie portano in prestito i libri della biblioteca e fanno letture a voce alta. È stata approfondita, tra l’altro, la figura di Fosco Maraini, con libro ‘Le Montagne di CitLuvit. Storia e storie di Fosco Maraini’ di Francesca Brunetti che poi ha partecipato a un incontro con i ragazzi nella scuola e, a fine anno scolastico, è stata organizzata una visita alla casa di Fosco Maraini all’Alpe di Sant’Antonio".

Fiorella Corti