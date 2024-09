Mobilità sostenibile. Più mezzi pubblici e bike sharing per una città migliore

Più mezzi pubblici e meno auto private: anche Lucca cerca di voltare pagina e di arrivare a una sistema di trasporti urbani sempre più sostenibile per l’ambiene e per chi la città la vive ed è dunque obbligato a spostarsi.

E’ partita nei giorni scorsi una massiccia campagna di comunicazione ideata e voluta dal Comune di Lucca per promuovere la mobilità sostenibile sul territorio, tramite una forte incentivazione all’uso dei mezzi di trasporto pubblico e al bike sharing già operativo in città.

Sono stati realizzati per l’occasione uno spot pubblicitario e apposite grafiche illustrative per rilanciare tutti i servizi già attivi orientati ad una mobilità sostenibile. La campagna del Comune coinvolgerà i media locali (carta stampata, testate giornalistiche online, emittenti televisive) e che sarà condivisa e diffusa sui canali ufficiali dell’ente di Palazzo Orsetti

Prosegue quindi l’azione amministrativa, verso obiettivi di mobilità green e sostenibile sempre più ambiziosi.

A partire dal gennaio 2024, dopo anni di sostanziale stallo, il trasporto urbano dei bus è stato infatti protagonista di un deciso un potenziamento delle linee e delle corse, con un significativo aumento dei chilometri complessivi percorsi dalle tratte.

Si è passati da 1.687.861 km a 1.952.926 km, con 265mila km in più ed aumento dei passeggeri che, secondo gli ultimi dati rilevati, si attesta intorno al +15 per cento.

E’ stato inoltre, come ben noto, lanciato dall’amministrazione comunale il servizio di bike sharing gestito dall’azienda RideMovi. Un servizio sempre più utilizzato da visitatori e cittadini, che si svolge in un’area operativa ben calibrata rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano e si sviluppa nell’ordine di circa 10 km dal centro storico, con lo scopo di includere piccole porzioni di aree periferiche collocate lungo direttrici viarie rilevanti, oppure in prossimità di specifici punti di interesse.

A tal proposito è stata recentemente promossa l’iniziativa che favorisce l’utilizzo del bike sharing per chi ha un abbonamento al trasporto pubblico, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, Autolinee Toscana, RideMovi ed il sostegno della Regione Toscana.

I cittadini che detengono un abbonamento di Autolinee Toscane potranno infatti utilizzare gratuitamente il servizio di bike-sharing per tutto il 2024.

“Con questa campagna di comunicazione a trecentosessanta gradi - dichiara l’assessore alla mobilità, Remo Santini - prosegue la programmazione che vede la nostra amministrazione fortemente impegnata verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile. Instaurare e promuovere pratiche virtuose è l’obiettivo primario della campagna – prosegue – e l’occasione per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana, che rappresentano una base preziosa per il nostro futuro”.