Misericordie: pellegrinaggio al Santuario di Cascia Un percorso di amicizia

Per dare inizio al percorso Quaresimale, il 26 febbraio scorso alcuni Confratelli e Consorelle delle Misericordie di Lucca e Santa Gemma Galgani, guidati dai Custodi Carlo Francesco Bullentini e Vinicio Fruzzetti, dal Vice Proposto Conf. Claudio Nieri e dal Governatore della Misericordia di Santa Gemma Galgani Confr. Daniele Berti, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario di Cascia per incontrare il Governatore ed i Confratelli e Consorelle della locale Misericordia, allo scopo di intraprendere un percorso di amicizia e collaborazione che in futuro possa favorire vero e proprio un gemellaggio.