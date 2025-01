Misericordia, raggiunto l’accordo integrativo aziendale

Raggiunto l’accordo integrativo aziendale per i lavoratori della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana. L’intesa, che riguarda sia i dipendenti addetti ai trasporti e all’emergenza quanto quelli addetti alle attività di assistenza, prevede un premio aziendale di 800 euro netti, con una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle entrate e di maggior efficienza dei servizi. L’accordo prevede inoltre un incremento delle indennità di reperibilità, le nuove procedure di gestione della banca ore e la definizione di un percorso condiviso per l’attribuzione dei livelli professionali in base ai protocolli sanitari vigenti.

Inoltre si è ritenuto di rafforzare e valorizzare il capitolo delle relazioni sindacali attraverso il pieno riconoscimento reciproco, riconoscendosi pienamente come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni sindacali teso a favorire lo sviluppo dell’associazionismo, a valorizzare l’elemento professionale e personale e ad ampliare i momenti di confronto attraverso il dialogo e l’informazione, affrontando le problematiche di comune interesse in modo costruttivo. A livello sindacale hanno portato avanti il confronto tra le parti Michele Massari della Cgil- Funzione Pubblica e Stefania Fontanini della Uil Federazione Poteri Locali. Riccardo Contadini per la Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa), a seguito dell’assemblea dei lavoratori/ici che ha approvato l’accordo all’unanimità, esprime soddisfazione per l’accordo, sia per i contenuti quanto per i tempi celeri di definizione che permetteranno di pagare il premio già nelle prossime settimane.

"La Misericordia di Castelnuovo - si legge in una dichiarazione - condivide la soddisfazione di aver raggiunto questo traguardo che permette di migliorare anche i servizi erogati dalla nostra associazione, nei confronti della cittadinanza, sia nel settore Anziani con la nostra Rsa, il Centro Diurno Anziani, i servizi verso le disabilità e non ultimo il servizio effettuato con le autoambulanze. La collaborazione con il sindacato ci ha permesso di raggiungere questo risultato, che per noi è un importante investimento, ma nel contempo è una crescita ed un premio all’impegno del personale".

Dino Magistrelli