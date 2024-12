Misericordia, nuovo direttivo. Moscardini governatore

In tanti hanno preso parte alla cena di Natale della Misericordia del Barghigiano che si è svolta ieri sera al ristorante Il Bugno di Fornaci. Quest’anno più che mai occasione importante perché è stata la prima uscita anche per il nuovo Magistrato della Misericordia che proprio in questi giorni ha eletto i primi componenti del direttivo. Ai presenti ha portato infatti il suo saluto il neo governatore Carlo Moscardini, persona indubbiamente di notevole esperienza nel settore dell’emergenza e urgenza visto che è uno degli infermieri del 118. Con lui ha portato i suoi saluti anche la vicegovernatore eletta nei giorni scorsi, la barghigiana Paola Mori, anche lei infermiera del 118. Gli altri eletti del Magistrato sono i seguenti: Marco Landi, Ermines Hernandez Matos, Cristina Barbetti, Franco Moscardini, Sara Capanni, Serena Pellegrini. È stato anche nominato il Collegio dei Probiviri: Alberta Tomei presidente; Alfredo Rinaldi e Alessandro Sodini. Alla cena della Misericordia ha partecipato, in rappresentanza del comune di Barga, anche l’assessora alla sanità Maresa Andreotti.