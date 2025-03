Misericordia di Barga. Lo sportello di assistenza e l’attività nella rsa

Ben 575 iscritti, di cui 11 nuovi. E’ il bilancio di quanti hanno sottoscritto nel 2024 la tessera dell’Arciconfraternita di Misericordia, una delle più longeve di tutto i territorio lucchese con i suoi oltre 200 anni di vita.

Come tutti gli anni tra febbraio e marzo, il governatore della misericordia, lanciando la nuova campagna tesseramenti, ha inviato a tutti gli associati il bilancio di un anno di attività, il 2024, anno in cui l’arciconfraternita ha perso una figura che per anni è stata davvero importante per il sodalizio, ovvero Moreno Salvadori, che fu governatore dal 1999 al 2009 e che ha completato nel suo incarico molti importanti impegni e progetti.

Salvadori è stato ricordato con affetto dal governatore in carica Enrico Cosimini che ha poi fatto il bilancio delle varie attività tra cui spiccano quelle di volontariato in diversi settori.

Tra queste l’opera dei volontari che due volte alla settimana operano nelle rsa di Barga per intrattenere gli ospiti con attività ricreative. Una delle attività forse più importanti portate avanti dall’arciconfraternita, è lo sportello del ’centro di ascolto per la prevenzione dell’usura’ (aperto su appuntamento telefonando al 0583722209) a cui ci si può rivolgere per problemi di carattere economico-finanziario ed attivare una procedura con la fondazione Toscana prevenzione usura con sede a Siena che proprio a Barga trova un importante punto di riferimento. Un servizio che peraltro non sono in grado di offrire molte misericordie in Toscana, e che permettere di risolvere a volte anche casi molto complicati. Nello sportello lavorano volontari che hanno esperienza in campo di servizi finanziari e bancari e che possono aiutare tutte le persone che si trovano in difficoltà finanziaria; uno degli aiuti possibili può essere ad esempio l’accompagnamento nelle paranocche per la ristrutturazione del debito, ma ogni caso viene valutato a seconda della situazione. Perché ’centro per la prevenzione dell’usura’?

L’obiettivo è proprio quello di aiutare chi è in difficoltà a non ricorrere, per pagare i propri debiti, a forme di usura che poi diventano alla fine una pericolosa catastrofe. Chi ha problemi finanziari può quindi rivolgersi allo sportello di Barga che sarà in grado di stabilire se è possibile o meno realizzare un percorso di sostegno o di aiuto.

Durante l’anno sono state concluse una trentina di operazioni importanti di assistenza , ma importante è anche la sola attività di consulenza che ha permesso di aiutare altre dieci persone nel 2024.

E’ possibile il rinnovo o la sottoscrizione di un nuovo tesseramento, pagando il solito importo, rimasto invariato da anni, di 10 euro. Per informazioni si può telefonare al numero 0583 722209.

Luca Galeotti