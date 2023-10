Misericordia di Barga, al via i corsi per i soccorritori

La Misericordia del Barghigiano organizza un incontro per la presentazione del prossimo corso per Soccorritori Livello Base che si terrà presso la sua sede di Fornaci il 2 Novembre 2023 alle ore 21. Un corso importante non solo per essere un soccorritore preparato, ma anche nella vita di tutti i giorni, per saper riconoscere un arresto cardiaco in un paziente adulto o pediatrico e applicare le corrette procedure di rianimazione cardiopolmonareo imparare ad utilizzare il defibrillatore. Le lezioni saranno tenute da formatori regionali della Misericordia. Per partecipare all’esame finale è richiesto l’80% di presenza. Il superamento permetterà di ottenere il Livello Base riconosciuto dalle Misericordie della Toscana. Il corso è gratuito (Età minima 16 anni). Richiesta associazione alla confraternita. Info: 3479108387