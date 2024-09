Misericordia Capannori, grande festa “Gioia immensa dopo anni difficili“

In centinaia, tra volontari, soci sostenitori e gente comune, hanno voluto festeggiare con la propria presenza il 44° compleanno della fondazione della Misericordia di Capannori. Una celebrazione in grande stile, che per la prima volta si è svolta nella Corte della Misericordia, in via Romana 74 in un angolo dell’area urbana di Capannori destinato a diventare un centro servizi sanitari per l’intera comunità, almeno questo il progetto annunciato anche durante la serata.

Dopo la Messa, concelebrata dai correttori don Michele Fabbrini e don Alex Martinelli (parroci della locale Unità Pastorale) i saluti della autorità presenti, non sono voluti mancare all’evento il sindaco Giordano Del Chiaro e alcuni componenti della maggioranza comunale e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, ente che ha sostenuto economicamente l’acquisto della nuova ultra tecnologica autoambulanza, da oggi in servizio insieme agli altri due mezzi, dedicati al servizio della persona.

“E’ un grande onore celebrare questo momento – ha detto il Governatore Pietro Bruno – festeggiare questa ricorrenza, qui, tutti insieme nella Corte della Misericordia è una gioia immensa dopo anni di problemi e sofferenze. Per noi oggi deve essere un nuovo inizio. Oltre ai nuovi mezzi che inauguriamo, culliamo il sogno di poter far diventare quest’area, nella Corte della Misericordia, un vero e proprio centro servizi per Capannori, una struttura che possa diventare in un prossimo futuro un riferimento per l’intera comunità”. Anche il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio si è detto onorato di partecipare a questo evento. “Il nostro Ente sostiene le Associazioni come la vostra. Vi ringraziamo per ciò che fate e ogni qual volta ci sarà la possibilità, la Fondazione Cassa sosterà opere di solidarietà e crescita”.

Parole speciali il neo sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro. “La Misericordia di Capannori è un vanto per il nostro comune, non solo da un punto di vista sanitario ma anche per tutti i servizi che quotidianamente offre alla cittadinanza e grazie anche per l’appoggio all’amministrazione comunale per le numerose iniziative organizzate. E’ chiaro che – ha proseguito Del Chiaro nel suo saluto – ogni qual volta ci sarà la possibilità, il comune di Capannori sarà a fianco della Misericordia, anche nel progetto di far diventare gli edifici intorno a questa corte, un centro servizi per l’intera comunità comunale”.