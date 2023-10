Microtest si espande ancora: "Obiettivo: il livello internazionale"

Successo dell’OPA, Offerta Pubblica di Acquisto sull’impresa olandese RoodMicrotec, quotata alla Borsa di Amsterdam, da parte dell’altopascese Microtest, leader italiano nella realizzazione di sistemi di test e nel testing di microchip, fondata nel 1999 da Giuseppe Amelio, Moreno Lupi e Francesco Cantini. L’offerta ha superato l’87%, ben oltre la soglia minima dell’80%. RoodMicrotec è un’azienda specializzata nei servizi di testing per semiconduttori e microchip. Nel 2022 ha registrato un fatturato di 16,5 milioni di euro (+14% rispetto al 2021) e un Ebitda di 3,9 milioni, e ha confermato l’ottimo andamento anche dei primi nove mesi del 2023, chiusi in crescita del 10%. Vanta una storia di oltre 50 anni e, oltre alla presenza nei Paesi Bassi (a Deventer e Zwolle), nel tempo ha aperto le sedi operative in Germania, a Nördlingen e Stoccarda, nel cuore dell’eccellenza dell’automotive europeo, impiegando 94 persone.

Si tratta della terza operazione di Microtest in pochi mesi, dopo la recente acquisizione dell’italiana Gedec, e dell’olandese Test Inspire, e la prima di un’azienda quotata, a riprova della chiara volontà di proseguire in un deciso progetto di internazionalizzazione e di crescita per linee esterne, volto a rafforzare la già significativa crescita organica. Microtest ha chiuso il 2022 con un fatturato di 32 milioni di euro (+50% rispetto all’esercizio precedente) e un EBITDA margin di oltre il 38%, e per il 2023 è previsto il raggiungimento dei 38 milioni di fatturato. Con questa operazione, il Gruppo italiano fondato e guidato dagli imprenditori Giuseppe Amelio e Moreno Lupi, il cui socio di maggioranza è dal 2022 il fondo Xenon Private Equity VII, si afferma come uno dei principali player del segmento del testing di microchip e wafer di silicio in Europa rafforzando la propria presenza in mercati chiave come quello tedesco e, in generale, in Nord Europa dove sono basati alcuni dei principali operatori mondiali nella produzione di microchip e semiconduttori.

Si accelereranno i tempi preservando però l’identità di Roodmicotec. "Siamo molto soddisfatti – dichiara il CEO di Microtest Giuseppe Amelio – l’obiettivo è raggiungere a livello internazionale lo stesso posizionamento centrale che ormai abbiamo in Italia. Grazie al fondo Xenon continuiamo a espanderci in mercati per noi chiave e strategici".

Massimo Stefanini