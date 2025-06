Michele Giannotti. Il Sampei della Valle chiamato in nazionale

Torna a fare parlare di sé, e sempre in termini particolarmente lusinghieri, il pescatore per eccellenza della Garfagnana, Michele Giannotti, che è appena entrato a fare parte, sua prima volta e unico nella Provincia di Lucca, del prestigioso Club Azzurro di Pesca. Si tratta di un risultato ottenuto grazie alle qualificazioni nel Campionato Italiano Individuale Esche Artificiali da Riva, dove ha ottenuto il primo e terzio posto in due gare, che si sono svolte nel fiume Esino in provincia di Ancona, e lo hanno catapultato nella rosa dei 24 italiani candidati a disputare i prossimi Campionati Mondiali di Pesca con esche artificiali.

Già noto alle nostre cronache, per la pesca della super trota di oltre sei kg, lunga 80 cm, catturata e poi rilasciata, naturalmente dopo la storica foto di rito, nel Lago di Vagli nel 2021, Michele Giannotti, nativo di Filicaia e ora abitante di Castelnuovo di Garfagnana con la compagna e la figlia piccola, continua ad allenarsi nei vari torrenti del fiume Serchio, anche se dal 2023 gareggia con una nuova squadra, il Team Trota Brescia.

La voglia continua di migliorarsi e di acquisire nuove esperienze, lo ha infatti portato a lasciare, forse soltanto momentaneamente, l’Asd Serchio Spinning, l’Associazione che raccoglie appassionati di pesca provenienti dai territori della Valle del Serchio, con la quale ha condiviso un passato importante e grandi soddisfazioni agonistiche in giro per a Toscana e l’Italia. "La mia scelta, seppure faticosa e impegnativa sotto il profilo delle distanze, è nata dal desiderio di confrontarmi con realtà diverse e con competitori che mi offrissero nuovi stimoli – racconta Michele –. Un modo per affrontare sfide diverse, allargando le frontiere e le prospettive che alimentano la mia passione, anche sei incontro spesso e con grande piacere i miei vecchi amici durante le gare, oltre a seguire i giovani che sempre più numerosi stanno arrivando nell’Asd Serchio Spinning".

Fiorella Corti