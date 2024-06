Metro amplia gli accessi alla Torre Guinigi pensando ai residenti

Dopo l’inaugurazione del nuovo ingresso, il consenso dei visitatori e i numeri importanti con oltre 1000 accessi quotidiani, per la Torre Guinigi e le altre realtà gestite da Metro Srl arrivano rilevanti novità. L’orario di apertura della Torre Guinigi è infatti stato prolungato per dare modo anche ai residenti di godere del più importante monumento, a tariffa ridotta di 6.50 euro, come da indirizzo della giunta municipale, che è in costante e continuo coordinamento con Metro che gestisce la struttura dall’inizio dell’anno. Per effetto di questo ampliamento di orario la Torre Guinigi resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.30. “E’ un momento di grande soddisfazione e sviluppo per la nostra gestione della Torre Guinigi e delle altre strutture- afferma l’amministratore unico di Metro Srl Roberto di Grazia-. In occasione dell’apertura del ristrutturato Palazzo Guinigi, il sindaco Mario Pardini ha manifestato l’intenzione di aumentare l’orario di apertura e noi abbiamo raccolto questa indicazione, grazie anche alla disponibilità del nostro personale, che ringrazio“.