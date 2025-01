Metalmeccanici lucchesi domani in sciopero per il nuovo contratto

Domani manifestazione Fim-Fiom-Uilm a Livorno (con sciopero) per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici. Dopo otto incontri e oltre sei mesi di confronto la trattativa tra sindacati e controparti si è interrotta a causa della forte contrarietà di Federmeccanica-Assistal rispetto alle richieste contenute nella piattaforma di Fim, Fiom e Uilm. L’iniziativa di Livorno, che investe i lavoratori e le lavoratrici delle province di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca e Grosseto, prevede alle 10 il ritrovo dei manifestanti in piazza Grande, che poi si sposteranno in corteo fino a via Roma.