Mercatino dei libri usati. Una formula di successo. Gli iscritti sono ben 2357

Con il ritorno in classe, il Mercatino dei libri usati al Cantiere Giovani chiude la propria stagione confermando il successo di un modello associazionistico e di volontariato che negli anni ha saputo raggiungere centinaia di famiglie della provincia, contribuendo ad aiutare gli studenti a risparmiare sui testi scolastici e a dare una seconda vita ai libri usati, evitando che venissero sprecati o dimenticati in qualche scaffale.

Con una crescita degli utenti registrati al sito che hanno raggiunto i 2357 iscritti, segnando un più 250 rispetto al 2023; 4770 libri raccolti, di cui il 70% ha trovato nuova vita e utilizzo; e con una copertura degli appuntamenti pressoché totale nei momenti di apertura al pubblico, il Mercatino si conferma essere un punto di riferimento per le famiglie con figli in età scolare che si trovano ad affrontare i costi dei manuali delle scuole medie e superiori, in rialzo anche per questo nuovo anno scolastico.

"Siamo soddisfatti di un servizio solido e riconosciuto dai nostri utenti, la loro soddisfazione è anche la nostra – commenta Carlo Basili, socio fondatore e membro del direttivo dell’associazione C.S.D.S 2008 ODV che gestisce il mercatino -". Un’iniziativa che, come è bene ricordare, non porta nessun guadagno all’associazione dato che non viene trattenuta nessuna percentuale sulla vendita dei libri. L’associazione "Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 ODV" non si limita però al solo mercatino, in funzione esclusivamente nel periodo delle vacanze estive, dal mese di luglio è attivo un nuovo progetto di aggregazione giovanile: "Tana Liberi Tutti".

Un’idea nata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con l’obiettivo di creare un luogo nel quale studiare e divertirsi insieme; un doposcuola presente tutto l’anno nel quale socializzare con i propri coetanei e che ad oggi conta già più di 30 iscritti. I progetti in programma non si fermano qui, in cantiere c’è già una nuova iniziativa che in un futuro non molto lontano potrebbe vedere la luce: "creare un progetto di aggregazione per i giovani della Piana insieme ad altre associazioni locali", ci spiega Carlo Basili. Realizzare una rete tra diverse associazioni è fondamentale non soltanto per intraprendere nuove iniziative, ma anche per espandere il Mercatino dei Libri Usati, riuscendo a creare più sportelli in modo da rispondere ad una domanda in costante crescita sospinta dall’inflazione. L’associazione C.S.D.S. 2008 ODV è infatti disponibile a supportare altre realtà interessate a espandere il servizio di compravendita dei testi scolastici in modo da coprire una più ampia superfice della provincia e aprire nuovi punti vendita. Proprio la mancanza di spazio per i libri raccolti è uno dei problemi che affligge il Mercatino dei Libri Usati, difficoltà per la quale l’associazione si è mossa da tempo per cercare un nuovo magazzino.

Andrea Falaschi