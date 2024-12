Meraki Market natalizio a Palazzo Sani: arte e creatività in mostra

Inaugurato ieri mattina a Palazzo Sani il Meraki Market, alla sua seconda edizione natalizia. Tanta curiosità per questa mostra mercato degli artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca, che creano handmade i loro pezzi unici. L’iniziativa prosegue oggi poi il 14/15 e il 21/22/23/24 dicembre, con orario 10-20.

Si possono trovare dipinti, lavori in legno, in cuoio, cucito, tricot, ceramica, stole in nunofeltro, lampade create con legni di mare, gioielli in diverse tecniche, sculture di riciclo, cartapesta, tutto creato secondo il concetto espresso dalla parola del greco moderno Meraki: “mettere l’anima, la passione in quello che si fa”.

Tra le novità, uno spazio dedicato ai bambini, dove potranno scrivere una letterina a Babbo Natale e imbucarla nell’apposita casettina reciclata e decorata a mano, all’interno dell’area. Alla fine del periodo verranno estratti a sorte tra i partecipanti alcuni premi.