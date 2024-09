Via la mensa da piazza San Pierino, dopo i recenti episodi il servizio Caritas trasloca

Lucca, 22 settembre 2024 – Dopo gli ultimi episodi di cronaca e le polemiche sul degrado della zona, la mensa Caritas trasloca da piazza San Pierino e va a raddoppiare il servizio offerto in via dei Fossi. A stretto giro di posta, la mensa che da anni serviva la cena a decine di persone nella piccola piazza attigua alla chiesa di San Paolino verrà infatti trasferita dove attualmente è già presente un punto di offerta di pasti, ovvero al termine di via dei Fossi, non lontano da Porta San Iacopo.

Della scelta di trasferire la mensa è stato informato anche il Comune di Lucca, che contribuisce a servire i pranzi in via dei Fossi ma che, con i suoi servizi sociali, non svolgeva ruoli nella distribuzione dei cibi in piazza San Pierino, dove la mensa serale, oltre alle colazioni che dovrebbero invece rimanere, era attiva da molti anni. E da altrettanti o quasi erano costanti le proteste dei residenti per la sporcizia, le deiezioni umane lasciate dai frequentatori della mensa, le urla, le liti, talvolta le risse, l’ultima delle quali, con contorno di feriti, non più tardi di qualche settimana fa.

Un quadro pesante sul quale, nonostante le rassicurazioni di rito dell’assessore comunale alla Sicurezza, si sono appuntate le preoccupazioni di tutti gli abitanti della zona che più volte hanno chiesto, senza alcun riscontro, interventi e una maggiore presenza a partire da quella degli agenti della Polizia municipale, durante la distribuzione dei pasti a decine di persone provenienti anche da fuori Lucca, molti delle quali use a consumare i pasti per strada e in parecchi casi abituate a lasciare in terra i contenitori e gli avanzi del cibo.

Una zona calda, tra le tante segnalate negli ultimi mesi a più riprese, che, alla luce del trasferimento, dovrebbe trovare maggiore tranquillità. La domanda ora è se in via dei Fossi la mesa verrà gestita con altre modalità o se c’è il rischio concreto di spostare in un’altra zona della città i problemi connessi con il servizio.

