Meno impattanti, ma più efficaci. Sicurezza sulle Mura: nuovi pannelli

Sicurezza sulle Mura, ecco l’accordo tra Comune e Soprintendenza per rimodulare la cartellonistica che segnala i rischi. Mentre proseguono, come annunciato, le installazioni delle prime balaustre anti-caduta sul lato interno della cerchia urbana, con una riduzione complessiva di due terzi di barriere rispetto al progetto della precedente amministrazione di centrosinistra, che ne prevedeva un’estensione su oltre 3,5 chilometri per una copertura di oltre il 90% del perimetro, ecco che arriva il potenziamento della cartellonistica per avvisare dei rischi a cui va incontro chi frequenta il monumento non rispettando le elementari norme di sicurezza.

Il Comune di Lucca e la Soprintendenza hanno optato per una semplificazione del progetto iniziale, destinata a ridurre l’impatto estetico, ma rendendo però maggiormente efficaci i messaggi di sensibilizzazione al rischio caduta per cittadini e visitatori. E’ previsto infatti un completo restyling delle grafiche, con un costante invito alla massima prudenza e attenzione. Viene poi abbandonata l’idea dei totem lungo gran parte della cortina, considerati troppo impattanti dal punto di vista estetico.

I totem saranno invece presenti ad ogni baluardo, con informazioni base sul luogo (compreso il nome dello stesso baluardo) e con nuovi messaggi di attenzione e cautela verso chi si muove in quei luoghi. All’inizio di ogni rampa di accesso sarà inoltre rafforzata la cartellonistica già presente, rendendola però più chiara ed efficace.

"Ridurre l’impatto ed aumentare l’efficacia del messaggio - dichiara l’assessore con delega alla valorizzazione delle Mura storiche Remo Santini - . Questo è l’obiettivo concordato con la Soprintendenza verso il rinnovato assetto della cartellonistica che, in scia alla direzione intrapresa per quanto concerne le balaustre anti-caduta, garantirà una maggiore sicurezza e sensibilizzazione dei visitatori, senza stravolgimenti o azioni troppo impattanti. La sicurezza delle nostre Mura è un tema prioritario per l’amministrazione e per questo proseguirà il costante e proficuo confronto con la Soprintendenza".