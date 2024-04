Menesini, idea elezioni regionali o politiche

Luca Menesini potrebbe puntare sulle elezioni regionali del 2025 o a quelle nazionali del 2027 per entrare in Parlamento. Adesso, però, a furor di popolo, è invitato (non ha ancora accettato) a mettersi in lista per le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, a sostegno di Giordano Del Chiaro. Se quest’ultimo vincerà, Menesini entrerà in Consiglio. Ma che venga eletto in Consiglio o che diventi assessore potrebbe però anche decidere di provare a misurarsi con elezioni regionali o nazionali nel 2025 o nel 2027. La sua carriera politica è tutt’altro che finita. Una mossa che avrebbe potuto fare anche prima, ma per senso di responsabilità ha evitato: un conto è infatti lasciare il Comune da sindaco, costringendo il Municipio ad elezioni anticipate; un conto è farlo da consigliere. In taluni casi non c’è nemmeno incompatibilità. Nessuna "diminutio" dunque, come qualcuno l’ha voluta interpretare, ma aiuto e sostegno a Del Chiaro e successivamente, quando il team si sarà assestato, il decollo verso altri più elevati scenari per il presidente della Provincia, (il suo mandato scade il 29 settembre 2024) e primo cittadino per dieci anni, dal 2014 al 2024 al Municipio di piazza Moro. Sempre che Del Chiaro vinca. Le forze politiche locali di centrosinistra stanno insistendo verso la candidatura di Menesini alle prossime comunali, lui deciderà a breve. Se sarà una risposta positiva, potrebbe rimanere nel civico consesso capannorese e poi dedicarsi ad altri percorsi.

Ma. Ste.