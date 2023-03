Meeting città di Lucca. L’Atletica Virtus si conferma al top dello sport nazionale

Lucca, 30 marzo 2023 – Lucca ancora al centro della grande atletica leggera italiana e internazionale: il Meeting internazionale Città di Lucca fa il bis il 4 giugno prossimo per una domenica di altissimo livello agonistico e sportivo.

Sulla pista del Campo Scuola Moreno Martini, si svolgerà la seconda edizione del Meeting organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il sostegno del Comune, della Regione Toscana, della Fondazione Cassa e con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera che quest’anno ha deciso di inserire la manifestazione nel Progetto Meeting 2020+, il circuito nato con lo scopo di supportare eventi di questo genere nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativo e che ne comprende solo cinque in Italia.

I dettagli dell’edizione 2023 sono stati svelati ieri mattina a Palazzo Orsetti dove erano presenti l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, il presidente della Fidal Toscana Alessandro Alberti, il presidente e vice presidente della Virtus Lucca, rispettivamente Ferdinando Caturegli e Sergio Martinelli, il direttore tecnico Matteo Martinelli, il consigliere della Fondazione Cassa Claudio Montani e la velocista azzurra Anna Bongiorni.

Il Meeting torna sulla scena dunque sulla scena con un cast di atleti di primo livello, saranno oltre un centinaio, una macchina organizzativa di notevoli dimensioni e si svolgerà nella solita giornata del Gran Galà Esordienti, con oltre 500 ragazzi provenienti da tutta la Toscana: davvero un appuntamento di grande livello e non a caso il Comune ha deciso di inserirlo nel cartello di ViviLucca Plus.

"Il Meeting Internazionale Città di Lucca rappresenta un’eccellenza sportiva assoluta ed un orgoglio per il nostro territorio", ha detto l’assessore Barsanti.

"Un plauso va al Comune e alla Fondazione Cassa per l’aiuto economico – ha ricordato il presidente Caturegli – eravamo perplessi se riproporre o meno l’evento, ma l’amministrazione comunale è stata subito presente e ci siamo convinti nell’andare avanti: sarà un bell’evento con un occhio anche ai più giovani".

«Faccio i miei complimenti all’Atletica Virtus Lucca – ha aggiunto il presidente di Fidal Toscana, Alessandro Alberti – per essere riuscita nell’intento di organizzare un meeting internazionale di tale valore fin dalla prima edizione dello scorso anno che è stato un successo. Anche nel 2023 ci aspettiamo grandi risultati dagli atleti partecipanti, sia dagli atleti internazionali sia da quelli italiani".

«Con immenso orgoglio e con un po’ di sana pazzia – ha concluso Matteo Martinelli – portiamo a Lucca la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. L’impegno profuso nella prima edizione è stato importante per tutti noi che svolgiamo questa attività a titolo volontario per la città, per i giovani, per le famiglie e per l’immagine del territorio, animati da tanto entusiasmo e dall’immancabile passione".

Fabrizio Vincenti