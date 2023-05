Medico senza laurea, l’Asl: “Denuncia e recupero dei compensi”

Lucca, 27 maggio 2023 – In merito alla questione del medico senza laurea che ha svolto per oltre un anno un incarico “a chiamata” di medicina necroscopica a Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa: “Una volta verificato che la persona non era in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per poter esercitare l’attività, è stata fatta denuncia all’autorità giudiziaria ed è stata adottata la delibera di revoca dell’incarico e di “nullità dell’inserimento del nominativo” nelle graduatorie dei medici aspiranti ad incarichi per effettuazione di visite necroscopiche. Si fa presente che l’annullamento riguarda solo la presenza di questa persona nell’elenco e non il resto della graduatoria, che rimane valida”.

L’Asl ha anche già intimato al falso medico il recupero dei compensi economici liquidati nel 2022 e inizio 2023, per prestazioni effettuate anche nel periodo della pandemia da Covid.

"Si ricorda – continua l’Asl nella nota – che le autocertificazioni sono previste dalla legge e devono essere verificate a campione. Si ribadisce che le persone inserite in queste graduatorie aziendali di medici non dipendenti vengono chiamate in caso di bisogno dal personale delle strutture interessate; non si tratta quindi di incarichi continuativi all’interno dell’Azienda. Le certificazioni prodotte dal medico in questione – conclude – verranno comunque rivalutate da parte del personale Asl”.