Medicina “spericolata“. Esperimenti dei medici sul proprio corpo

Al via “Voci di biblioteca. Libri, scienza, attualità“, rassegna organizzata dalla Scuola Imt e dal Comune di Lucca. Il primo appuntamento è – domani alle 18 – dedicato alle storie sorprendenti, spassose e a volte sconvolgenti raccontate in “Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata” in cui si narrano gli esperimenti condotti da medici e scienziati sul proprio corpo. Sarà presente l’autrice Silvia Bencivelli, giornalista scientifica e conduttrice radiotelevisiva che dialogherà con Emiliano Ricciardi (in foto), docente di neuroscienze alla Imt.