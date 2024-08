Maxi incidente a San Concordio. Scontro fra otto mezzi, tre feriti

Maxi incidente nel primo pomeriggio di ieri in viale Europa a Lucca all’altezza del semaforo dell’intersezione con via Teresa Bandettini a San Concordio.

Per cause al vaglio della polizia municipale si sono scontrate otto mezzi, fra auto e scooter, creando un inevitabile caos in una zona sensibile del traffico cittadino e che puntualmente è andato in tilt per ore.

Il bilancio è di tre persone ferite che sono dovute ricorrere alledi cure mediche: una donna di circa 60 anni è stata condotta d’urgenza, per i traumi agli arti, e in codice rosso, in ambulanza, all’ospedale di Cisanello, due in codice giallo, invece, sono stati trasportati al San Luca.

Le prime indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente parlano di un’auto che avrebbe imboccato per errore contromano una delle corsie, innescando l’incidente a catena dei mezzi che si sono spostati per evitarla.

Ma continuano gli accertamenti (le testimonianze non mancano) per accertare la verità. Sul posto anche i rilievi della polizia municipali, che per i soccorsi e il loro intervento hanno dovuto chiudere l’incrocio cruciale per la viabilità cittadina.

In viale Europa sono intervenuti l’auto medica e i mezzi della Misericordia di Massa Macinaia, della Misericordia di Lucca e della Croce Verde di Lucca oltre alla polizia municipale.

Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Lucca.