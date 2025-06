Matteo, Martina e il basket. Una passione di famiglia nella stessa squadra

Ad un certo punto della gara lo ha anche... strattonato. La sorella vice allenatore che invita il fratello giocatore a metterci la "garra". Fratelli o sorelle dello stesso sesso nella stessa squadra ce ne sono diversi. Ma il fratello in campo, la sorella in panchina come assistente allenatore, è forse una storia unica.

Si è verificata ad Altopascio con la famiglia Mandroni nel roster di Marex Nuova Basket Altopascio che ha vinto, dopo una serie finale con Massa al cardiopalma, il campionato di Divisione Regionale 3. Matteo, 30 anni, un lavoro da Gucci a Campi Bisenzio, era in campo. Martina in panchina, primo assistente allenatore. Matteo ha giocato anche in serie C con i colori rosablu, vincendo in C Silver alcune stagioni fa. Domenica scorsa era sul parquet anche nei momenti decisivi. Martina, 27 anni, ha vinto uno scudetto con Gesam Lucca nel 2017, il 4 ottobre 2015 ha esordito in serie A e il 4 ottobre 2021 (evidentemente il 4 è un numero fortunato) è stata eletta in consiglio comunale, la più giovane. Ha la delega alle politiche sportive.

Laurea magistrale e la pallacanestro nel sangue, istruttrice, allenatrice con i giovani, ancora giocatrice, selezionatrice per la Toscana delle ragazzine più promettenti. "Mi ha spronato, dandomi consigli, ha un carattere forte – racconta Matteo – ad un certo punto mi ha dato la scossa durante un time out, invitandomi a mettercela tutta. E’ stato importante averla lì, siamo molto legati e questo lo percepisci, è un punto di riferimento".

Martina ha aggiunto: "E’ stata una bella esperienza, sono stata in panchina solo per le finali. Abbiamo due caratteri diversi. Sono più grintosa, volevo che aggredisse la partita, non che la subisse. L’ho proprio strattonato fisicamente. Il legame di sangue lo percepisci, ma devi essere obiettiva. Ho suggerito al capo allenatore di togliere mio fratello quando non stava giocando bene. E’ stato diverso dal solito ma molto bello".

La famiglia Mandroni è conosciuta ad Altopascio: il padre di Matteo e Martina, Franco, lavora in una compagnia assicurativa, ma è anche stato uno sportivo. La zia, Milva, gestisce un negozio di alimentari che nel 2026 festeggerà 100 anni.

Massimo Stefanini