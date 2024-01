“Matrimonio su misura“ appuntamento domani all’"Atelier Ricci"

Dopo il grande successo dello scorso anno la sposa torna protagonista all’Atelier Ricci con “Matrimonio su misura”, seconda edizione: domani 28 gennaio dalle 16 alle 20, un pomeriggio tutto dedicato al giorno più bello. Non solo gli abiti, indossati dalle splendide modelle della scuola di portamento e bon ton Anastacia Fashion di Sarajo Mariotti, ma tutto ciò che ruota attorno al wedding-day. L’organizzazione, le composizioni floreali, make up e acconciature, i gioielli e le calzature. E ancora il catering, vini e dolci, lo studio fotografico. Tutto per creare un matrimonio da sogno.