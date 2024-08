Matilde vince cantando James Brown “Garfagnana’s Got Talent“, il podio

Con la canzone "It’s man’s man’s man’s world" di James Brown, Matilde Dominici, una ragazza di Soliera in Lunigiana, dipendente della residenza per anziani La Fontana d’Oro di Fivizzano, ha vinto la VII edizione di Garfagnana’s Got Talent, il concorso artistico organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, evento che ha inaugurato la XLI edizione della Settimana del Commercio. Sul secondo posto del podio il 14enne viareggino Edoardo Giunta, con i suoi passi alla Michael Jackson, e al terzo il cantante Francesco Di Fiore, 17enne di Livorno.

Ospite della serata Rossana Casale che ha voluto riservare il premio della critica a Claudia Rossi per l’interpretazione del suo monologo sul bullismo e la violenza di genere. Il presidente dell’associazione Andrea Baiocchi e il sindaco Andrea Tagliasacchi hanno poi proceduto a effettuare le premiazioni. La finale a undici è stata aperta dalla Filarmonica Verdi di Castelnuovo che ha dato il via ufficialmente alla Settimana del Commercio 2024. Gloria Tonini e Morris di Fausto alias David Vanni hanno brillantemente condotto la serata, mentre impegnativo è stato il lavoro dei giudici visto il buon livello dei concorrenti.

Rossana Casale, con la sua bravura ed esperienza, ha portato tutta la sua eleganza e i suoi consigli e guidato la giuria composta da Lorenza Rocchiccioli, in arte Erol, Ilenia Bizzarri, Michela Innocenti, Mariaelena Grandini, Matteo Marcalli, Ugo Menconi e Alessandro Pedreschi.

Per Matilde Dominici i 1.500 euro del primo premio grazie, appunto, a un stupenda interpretazione della canzone di James Brown. Per lei, che ha iniziato con la lirica per poi passare alla musica leggera, una grande soddisfazione. Occhi lucidi per Edoardo Giunta che ha sfiorato il successo finendo sul podio davanti a Francesco Di Fiore. Quarto posto per Lisa Vichi, la splendida Marylin Monroe della scuola Melody di Ghivizzano, quinto il cantautore lucchese Ivan Lucchesi. Nel mezzo della gara, anche l’esibizione del vincitore 2023, Filippo Giannotti che proprio grazie al talent sarà presto protagonista di uno spot tv sulle reti nazionali per la Barilla.

Una piazza delle Erbe gremita ha dispensato applausi a tutti i concorrenti, anche disapprovando il verdetto finale perché tutti erano meritevoli di salire sul podio. Se Claudia Rossi ha avuto la soddisfazione del premio della critica assegnato da Rossana Casale, ecco che The Loboutin, il gruppo di ballo che ha presentato una coreografia ballata sui tacchi a spillo, le due ballerine Giada Giusti e Asia Gatani, l’artista di pole dance Giulia Guidi e il cantautore Francesco Tommasi hanno ricevuto il consenso del pubblico, confermando come il lavoro dei giudici sia stato davvero difficile nello stilare la classifica finale.

Dino Magistrelli