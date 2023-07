Masso di 30 tonnellate cade sulla strada, tragedia sfiorata in Garfagnana

Lucca, 27 luglio 2023 – Tragedia sfiorata in Garfagnana. Un masso di oltre 30 tonnellate si è distaccato dalla montagna ed è caduto sulla strada comunale per Fornovelasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca).

Fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento e non ci sono state conseguenze peggiori. Nella caduta il masso si è spezzato in più parti e ha creato un profondo cratere sulla carreggiata. La parte più grande del macigno ha invece proseguito la sua corsa finendo nel greto del vicino torrente. Altre schegge di grandi dimensioni sono finite contro un muro, spaccandolo.

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini ha immediatamente chiuso la strada con conseguenti ripercussioni gravi sulla circolazione. Ad oggi comunque, per raggiungere la Grotta del Vento e le altre attività turistiche della zona, viene indicato un percorso alternativo.