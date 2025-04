Massimo impegno per salvare Geal

Futuro dell’acqua, il gruppo ’’salviamo la Geal’’ indice un’assemblea cittadina pubblica sul futuro della storica azienda lucchese per sabato, alle ore 17, presso la Casa del Boia sulle mura urbane. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Massimo Pieri che illustrerà le obiezioni mosse all’autorità idrica Toscana (ait) che hanno comportato il ricorso al tar voluto dal sindaco Pardini e commenterà il dispositivo della sentenza ma anche fare il punto sugli scenari che si aprono nuovamente di fronte all’ait per evitare la confluenza di Geal in Gaia e poi nella Multiutility fiorentina. All’assemblea interverrà anche il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che parlerà della vicenda e della proposta presentata dallo stesso Baldini per la modifica della legge regionale volta ad individuare nuovi ambiti ottimali, delle opportunità che si aprirebbero grazie alla creazione di un ambito per la gestione della risorsa idrica tra Lucca e la Piana e della novità fresca di questa settimana.

Ma l’assemblea, viene sottolineato dagli organizzatori, sarà anche e soprattutto una occasione "per richiedere con forza ai tecnici e ai politici di portare avanti con il massimo impegno la tutela della nostra ottima Geal e soprattutto di scongiurare la confluenza di Geal in Gaia e nella Multiutility fiorentina".

Fabrizio Vincenti