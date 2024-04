Martinelli (Psi Lucca):: "Tutto tace su Pertini, siamo sconcertati"

"Il 18 ottobre, in Consiglio comunale, il centro destra votava – scrive Gabriele Martinelli del Psi di Lucca – contro l’intitolazione di una piazza o di una via a Sandro Pertini. Da quella sera c’è stata una mobilitazione generale di tutte le forze antifasciste di Lucca e di tutta Italia. In una nuova riunione è stato preso l’impegno di risolvere il problema. Ma da tempo sulla questione è calato un silenzio assordante. Noi socialisti di Lucca, discendenti politici di Pertini, siamo sconcertati nell’assistere a questa situazione e per cercare di sboccarla io propongo l’intitolazione a Pertini della nuova via che si sta costruendo a Nave, da via Sarzanese a via dei Sillori. Una soluzione auspicabile in quanto tale nuova strada è stata richiesta, insieme alla popolazione di Nave, dal Psi del Comune di Lucca nella passata Amministrazione comunale per risolvere il problema dei camion su via Ducceschi".