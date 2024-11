Martedì nuovo incontro del Forum “anti-assi“ a San Pietro a Vico

Il Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini fissa una nuova assemblea contro il progetto assi viari che si terrà martedì 26 alle 21 nei locali “ex serre“ (dietro la chiesa) a San Pietro a Vico in via dell’Acquacalda civico 2600. “Dopo le assemblee popolari svolte a Capannori, Antraccoli, Lammari, e dopo il presidio organizzato in piazza Napoleone lo scorso sabato – così i portavoci del forum – continuiamo gli incontri con la popolazione nei paesi toccati dal tracciato per informare dei danni che gli Assi Viari porteranno al nostro territorio ed alla nostra salute“.