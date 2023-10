Mario "Son sodo" in ospedale a Lucca: già dimesso Mario Barsotti, 73 anni, è caduto sabato pomeriggio ed è stato portato all'ospedale San Luca. Grazie all'intervento dello staff, è stato curato al braccio sinistro ed è tornato a casa in tranquillità. I familiari ringraziano tutti per la gentilezza e la disponibilità.