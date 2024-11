Maria, festa per i cento anni

Congratulazioni a Maria Giovannetti vedova Marchi, decana degli abitanti della montagna barghigiana che il 6 novembre ha compiuto cento anni. A festeggiarla si è riunita al ristorante “Flamingo“ di Ponte all’Ania tutta la sua famiglia, dai figli Franca e Giuseppe ai nipoti, pronipoti e tanti parenti ed amici stretti. Per l’occasione non è mancato anche il saluto dell’assessora Beatrice Balducci che le ha consegnato una pergamena di congratulazioni. Maria ha vissuto tutta la sua lunga vita nella montagna di Renaio. In gioventù aveva abitato in località Abetaio, poi dopo il matrimonio con il compianto Lino Marchi, si era trasferita a Carpinecchio dove ora vive con il figlio Giuseppe. Grande giocatrice di burraco, con i suoi amici di sempre, con i quali continua a giocare, brillante di mente ora come in gioventù, la sua vita l’ha dedicata al focolare domestico ed alla vita ed al lavoro legati alla montagna; amando e tramandando anche le sue più belle tradizioni. Auguri da La Nazione.