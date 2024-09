Marginone, fuga di gas. Mattinata di paura

Una mattinata di paura quella vissuta ieri a Marginone, popolosa frazione di Altopascio, per una fuga di gas. Effettuata la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Toscana Energia.

Per capire le ragioni e localizzare la perdita, si è reso necessario procedere con la chiusura della condotta del gas lungo la strada provinciale Mammianese Nord, dalla scuola in direzione San Salvatore, per consentire agli operatori di intervenire. Come primo obiettivo quello di mettere in sicurezza l’edificio scolastico. E così infatti è stato fatto.

In tarda mattinata è stata riaperta la strada al traffico grazie all’esecuzione di una riparazione provvisoria da parte di Toscana Energia che oggi completerà l’intervento con quella definitiva. Riaperta anche la fornitura del combustibile.

Nonostante il timore, quindi, nessun danno e nessuna necessità di evacuazione.

Sul posto presenti anche il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei, con i componenti dell’ufficio tecnico comunale che hanno voluto verificare con i propri occhi la situazione.

Il primo cittadino, tra l’altro, ha tenuto informati i residenti e non solo, attraverso i social. In un primo momento un pizzico di preoccupazione c’è stata, poi però, per fortuna, tutto è ritornato alla normalità e nella giornata di oggi il lavoro verrà ultimato con i dettagli finali dopo aver sistemato l’urgenza.

Anni fa, invece, in pieno centro, nei pressi della chiesa, fu necessario chiudere tutto per diverse ore e far allontanare la gente.

Ma.Ste.