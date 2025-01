Marginetta di Boveglio. Il sindaco di Villa Basilica invita a firmare la petizione

VILLA BASILICA Villa Basilica chiama alla mobilitazione i cittadini per riuscire a salvare dal degrado la marginetta di Boveglio. A lanciare l’appello sono alcuni residenti della frazione del comune di Villa Basilica che con una petizione online stanno raccogliendo le firme per fare sentire la propria voce al grido di "Salviamo la Marginetta di Boveglio". Un appello che non è rimasto inascoltato dall’amministrazione comunale villese, tanto che il sindaco commenta: "Volentieri e con forza accogliamo e facciamo nostra la petizione lanciata online qualche giorno fa da un gruppo di nostri concittadini – spiega il primo cittadino Giordano Ballini –. La Marginetta di Boveglio è da tempo in stato di abbandono e necessita di interventi urgenti: la struttura è di proprietà della parrocchia, quindi non possiamo intervenire direttamente. Quello che possiamo, e che abbiamo sempre fatto, è fare da amplificatori alla voce della comunità che sente forte l’esigenza di prendersi cura della Marginetta".

Il sindaco invita per tanto tutti a sottoscrivere la petizione on line o a partecipare alla raccolta firme cartacea che gli abitanti stanno organizzando in questi giorni proprio per permettere a tutti di esserci e sostenere questo importante.

"Questa piccola marginetta – conclude l’amministrazione – risale al 1475 e costituisce una parte fondamentale della storia di Boveglio: si trova all’ingresso della frazione e con le sue lapidi di personaggi storici locali e il piccolo altare svolge un ruolo essenziale nel mantenere viva la nostra identità culturale. Ci auguriamo che il nostro appello possa essere ascoltato e accolto e che la Marginetta venga messa in sicurezza".