Margherita Buy oggi in centro. Porta la paura di “Volare“ con un cast al femminile

Un’altra spettacolare parata di vip nelle sale cinematografiche lucchesi grazie alla lungimiranza del gestore Simone Gialdini. Dopo Leonardo Pieraccioni, Pilar Fogliati e il regista Giovanni Veronesi stasera sarà la volta di Margherita Buy, sia sullo schermo che in presenza al cinema con il suo primo film da regista “Volare”, commedia ispirata alla propria paura di volare, con un cast molto femminile fra cui spiccano Anna Bonaiuto, Giulia Michelin, Elena Sofia Ricci. La regista e attrice sarà al Centrale stasera al termine dello spettacolo delle 20, restando a disposizione del pubblico per parlare del film e della sua carriera, condividendo gli spunti del film che gli spettatori hanno appena visto.

Il legame di Margherita Buy con la nostra città affonda a fine anni Ottanta quando fu chiamata a interpretare, suo secondo film da attrice, il film di esordio alla regia di Daniele Luchetti, interpretato da Nanni Moretti, Paolo Hendel e altri. “Domani accadrà” fu girato principalmente all’interno del Parco naturale della Maremma, nei dintorni di Alberese. Ma molti ciak ebbero come elegantissimo sfondo la Villa Torrigiani a Camigliano, dimora del conte Enea Silvio e la sua comunità dell’Armonia. Teatro dell’idillio tra Lupo (Paolo Hendel) e la dottoressa Vera (Margherita Buy) è, nel film, il cosiddetto giardino segreto della villa, uno degli episodi superstiti della redazione seicentesca, racchiuso come uno scrigno prezioso fra alte pareti e celato alla vista da una doppia rampa di scale sormontata da terrazza. Più volte la nostra città è stata protagonista di set internazionali, quasi mai però presentandosi come se stessa, piuttosto vestendo i panni di Firenze, Roma o addirittura Parigi.

Tra i più nobili ciak anche quelli de L’Innocente di Luchino Visconti (1976) che ci regala le immagini della Badiola. Ma anche qui Villa Torrigiani ritaglia un ruolo importante e di grande fascino. In precedenza era apparsa anche in Una su 13 (Ita-Fr, 1969) di Nicolas Gessner e Luciano Lucignani e ne Il Marchese del grillo (Ita-Fr, 1981) di Mario Monicelli. Indimencabile Lucca anche nel film “Ritratto di signora“ del 1996 con Nicole Kidman, John Malkovich. Resta ora il grande punto interrogativo sul film di Peter Greenaway che vedrebbe protagonisti Dustinf Hoffman, Helen Hunt e Laura Morante, che dovrebbe toccare più di 25 location del centro storico tra interni e esterni con l’impiego di oltre 500 comparse per un budget totale stimato intorno ai 15 milioni di euro. Risorse permettendo, appunto.

Laura Sartini