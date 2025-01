Marco Vichi presenta il suo ultimo libro

Dopo una bella stagione 2024 contraddistinta da incontri con importanti autori del panorama letterario italiano e la costituzione di gruppi di lettura per promuovere la pratica, con il coinvolgimento dei piccoli studenti delle scuole locali, grazie al progetto “Una comunità che legge“, il Comune di Molazzana e la sua Biblioteca Comunale danno il via agli appuntamenti del 2025 con un primo evento che aprirà la nuova serie annuale nella giornata di domani.

Ospite, dunque, domani alle 16 nella sala consiliare del Comune, lo scrittore e giallista fiorentino Marco Vichi (nella foto) che presenterà il suo ultimo libro "Meglio di niente". Lo scrittore, molto conosciuto e amato da una miriade di lettori appassionati, tra l’altro, della sua serie dedicata alle avventure del commissario Franco Bordelli, sarà protagonista anche di un’ulteriore presentazione letteraria grazie alla raccolta "Racconti brevi", scritta in collaborazione con Giancarlo Caligaris. Marco Vichi sarà in dialogo con l’autore Andrea Giannasi, titolare della Casa Editrice "Tra le righe libri" di Lucca.

"Al momento stiamo ancora lavorando sui nomi degli autori da presentare e non abbiamo ancora definito con certezza il calendario degli incontri di quest’anno - dicono dalla Biblioteca Comunale di Molazzana - . Tuttavia, questa iniziativa, organizzata dal Comune di Molazzana in collaborazione con la nostra Biblioteca apre intanto il programma di iniziative per la promozione del libro e della lettura del 2025. Si tratta di un percorso che coltiviamo con grande dedizione, raccogliendo importanti consensi e un seguito in netto crescendo, e che ci auspichiamo di incrementare ancora per la gioia di grandi e piccoli lettori".

Fio. Co.