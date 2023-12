Marco Remaschi resta al vertice di “Azione“

Marco Remaschi confermato segretario per acclamazione dal Congresso di Azione Toscana, che si è tenuto sabato scorso al Grand Hotel Guinigi. Un percorso in continuità che arriva insieme a quello di Antonio Ponzo Pellegrini nella veste di Presidente. “Desideriamo esprimere il nostro profondo ringraziamento a tutto il direttivo eletto, composto da individui altamente qualificati e motivati, che lavoreranno instancabilmente per realizzare gli obiettivi e la visione di Azione Toscana. Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno partecipato al Congresso, compresi i rappresentanti delle forze politiche e il sindaco di Lucca, che hanno reso l’evento ancora più significativo e inclusivo”, dichiara il segretario Marco Remaschi (nella foto). “Questo Congresso segna l’inizio di un nuovo capitolo per Azione Toscana, e siamo entusiasti di iniziare una nuova sfida che ci vedrà collaborare con la comunità per realizzare il cambiamento positivo e costruttivo che tutti desideriamo”, così il Presidente Antonio Ponzo Pellegrini. “Abbiamo degli obiettivi molto significativi - evidenzia Remaschi - e vogliamo fare proposte che ci consentano di arrivare al cuore e alla mente dei nostri concittadini toscani“.