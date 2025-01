Marco Faraone, il ritorno del super Dj

Lo scorso 31 dicembre si è esibito di fronte ad una delle sette meraviglie del mondo antico: le piramidi di Giza. Basterebbe questo a far capire il livello di notorietà raggiunto da Marco Faraone, dj e produttore italiano originario di Lucca, che domenica 5 gennaio si esibirà al Drop Club di Coreglia Antelminelli: apertura porte ore 22.30.

L’artista torna quindi nella sua città e lo fa dopo 15 anni dall’ultima sua esibizione in un club lucchese. Nonostante la giovane età ha alle spalle una carriera stellare e in continua crescita, apprezzatissimo nei più importanti Festival internazionali è attualmente resident all’Amnesia di Ibiza. Con le sue produzioni e i suoi esplosivi dj set contribuisce in modo instancabile a rendere popolare la musica elettronica italiana in tutto il mondo.

Sulla sua recente esibizione di fronte alle piramidi di Giza in occasione del gigantesco evento musicale organizzato da Crcl, ha dichiarato: “Un momento surreale, trasformato in realtà. Non avrei mai immaginato di suonare la mia musica davanti a una delle meraviglie più iconiche del mondo. Non si è trattato di un’esibizione qualsiasi, ma di un set profondamente personale. Per chi mi conosce, il mio percorso di dj è sempre stato legato a questo antico simbolo. Il mio primo logo raffigurava una piramide, ispirata al mio cognome, Faraone”.

Sul suo imminente set al Drop Club racconta: “Sono entusiasta di tornare ad esibirmi a Lucca, il 5 gennaio celebreremo il 2025 in una notte davvero speciale. Dopo tante date all’estero non vedo l’ora di festeggiare il nuovo anno anche in Italia, ed è un onore per me farlo nella città che mi ha fatto crescere e dove non mi esibisco da 15 anni. È piacevole tornarci in un momento in cui se ne parla molto anche all’estero, questo anche grazie ad importanti iniziative e Festival come il Lucca Comics & Games, il Lucca Film Festival e il Lucca Summer Festival. L’auspicio è che possa diventare presto un’importante realtà anche nell’ambito della musica elettronica internazionale, la direzione intrapresa finora mi sembra quella giusta”.

Cresciuto in una famiglia con profonde radici musicali la sua carriera inizia precocemente, con esibizioni fin dall’età di 14 anni. Ha sviluppato una notevole versatilità, spaziando dall’hip hop alla drum and bass, per poi focalizzarsi sulla techno e sulla house. Una tappa fondamentale della sua carriera è stata la residenza al Tenax Club di Firenze, uno dei club più rinomati a livello internazionale, dove ha affinato le sue abilità e ampliato la sua notorietà.

Come produttore, Faraone ha pubblicato tracce su etichette di prestigio come Drumcode, Ovum, Mute Records, Be As One, Rekids e Defected, dimostrando una capacità unica di adattarsi a diversi stili musicali. Nel 2015, ha fondato la sua etichetta discografica, Uncage Music, con l’obiettivo di promuovere nuovi talenti e offrire una piattaforma per espressioni musicali innovative. La sua discografia è vasta e variegata composta a decine di singoli, tre album e numerosi EP, riflettendo la sua continua evoluzione artistica e la dedizione alla scena musicale elettronica contemporanea. La sua etichetta, Uncage, è diventata un punto di riferimento nell’underground.