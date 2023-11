“Marco e le stelle“, la speciale mostra in ricordo di Palamidessi

Si intitola “Marco e le stelle” e avrà l’obiettivo di ricordare l’artista Marco Palamidessi con l’esposizione di foto e dipinti realizzati grazie alla sua creatività. La mostra si terrà nella chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso e l’inaugurazione è prevista per oggi alle 16 per restare aperta fino al 24 novembre alle 19. Classe 1978, Marco è deceduto lo scorso mese di giugno dopo aver dedicato la sua vita ad esplorare la bellezza nei dettagli della vita quotidiana, nella natura e nell’espressione umana. Ogni pennellata racconta una storia e invita il visitatore ad esplorare il suo mondo interiore. Ricordare Marco così è ricordare il suo talento.