Marcia non competitiva per la Giornata Mondiale della Salute Mentale Il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale organizza una marcia non competitiva in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, con il patrocinio di enti locali. Partenza alle ore 17 dal Caffè delle Mura, arrivo a Palazzo Ducale con buffet ed evento teatrale.