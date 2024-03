Maratona a rifiuti zero. Ecco l’iniziativa

Una Marathon Zero Waste targata Nazioni Unite. Sabato 30 marzo Capannori rifiuti zero chiama tutta la comunità locale (in presenza) e globale (online) alla ZW Marathon. Parteciperanno oltre ai soggetti proponenti (Centro RZ di Capannori, Zero Waste italy, Zero Waste Mediteranean e Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo) speaker da 8 Paesi: oltre a sindaci e attivisti dal versante italiano interverrà anche la parlamentare Eleonora Evi mentre interverranno, scienziati e esperti, da altri 7 Paesi.

Infatti dagli Stati Uniti Paul Connett, Charles Moore (lo scopritore delle "isole di plastica"), Jack Macy, il manager ZW di San Francisco), l’esperto di valutazione del ciclo di vita dei prodotti Jeff Morris, Rick Anthony, presidente di Zero Waste International Alliance, l’imprenditore Eric Lombardi, Gary Liss esperto di progettazione ZW, e poi speaker dal Giappone, dalla Cina, dalle Filippine, dal Brasile, dalla Francia, dalla Svezia, da Bruxelles. Naturalmente saranno presenti e interverranno Luca Menesini sindaco di Capannori e Giordano del Chiaro assessore all’ ambiente. Anche l’assessora Maria Rosa Conti di Pesaro, capitale della cultura in Italia 2024 porterà il saluto della sua città. Interverranno oltre una decina di altri sindaci dei 335 comuni italiani Non mancheranno rappresentanti dell’associazionismo locale impegnato nel riuso e nella economia circolare (Daniele Guidotti di Daccapo, Mirko Bernardi Centro 2 Volt).

Infine interverrà anche il fumettista lucchese Bigo (David Bigotti) che dal vivo realizzerà fumetti a tema ecologico.

Ma.Ste.