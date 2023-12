Manutentore, cameriere e badante convivente

1 manutentore elettrico/elettrotecnico per inserimento nella squadra operativa dell’azienda. Preferibile il diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato, disponibilità di trasferte in Italia. Tel. 328.5623949. 1 badante convivente per una signora anziana che necessita di assistenza di base: aiuto nelle cure igieniche e negli spostamenti. Preferibile esperienza nella mansione. La risorsa avrà una camera privata attigua a quella dell’assistita. Zona: Camporgiano. Si offre contratto a tempo indeterminato. Per candidature, 347.1557402, mail: [email protected]. 1 cameriere/a per bar pizzeria della Media Valle. Le mansioni comprendono servizio ai tavoli e aiuto al bar. Richiesta conoscenza base dell’inglese. Lavoro a turni a tempo determinato. Orario: tempo pieno settimanale, con flessibilità da concordare con il titolare. Zona di lavoro: Barga centro. Per candidarsi, 347.8789365.