Manovali, carpentiere e installatore impianti termici

2 manovali, addettie alle attività manovale edile: attività di tracciamento in base agli elementi progettuali, edificazione muri e vani murari, edificazione orizzontamenti strutturali. Lavoro a tempo determinato. Zona: Altopascio. Inviare mail a: [email protected].

1 carpentiere addettoa alle seguenti aree di attività: rilevamento misure in cantiere, realizzazione e montaggi strutture metalliche e tubazioni, manutenzione meccanica, saldature, lavorazioni in quota e lavori in luoghi confinati. Si propone inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante. Email: [email protected].

1 installatore di impianti termici. Tecnico caldaista, per marchio Riello. Attività di assistenza tecnica su caldaie e climatizzatori presso privati ed aziende. Per candidarsi inviare il curriculum all’email: [email protected].