Mammografie ed ecografie gratuite

Il Presidente di Farmacie Comunali Lucca Andrea Casali nell’ambito di un nuovo rilancio

dell’azienda partecipata comunica che le Farmacie Comunali di Lucca, faranno attività di prevenzione nella lotta al tumore del seno in supporto di tutte le donne non raggiunte dagli screening del Ssn. Nel mese di novembre le farmacie del gruppo daranno la possibilità di sottoporsi a ecografie e mammografie gratuite tramite la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, un’unità mobile attrezzata per offrire in loco servizi specialistici di diagnosi e prevenzione.

In Toscana le attività riguarderanno alcune farmacie della rete Alliance Farmacie Comunali, nello specifico sarà possibile usufruire del servizio presso la Comunale Lucca 24, piazzale Curtatone, nella giornata di domani, mercoledì 22 novembre. La Carovana della Prevenzione è attrezzata per effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce del tumore al seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo portatile. Tutti gli esami sono gratuiti.