Maltrattava la moglie. Condannato a 2 anni

Condannato a due anni e quattro mesi di reclusione un quarantenne residente a Bagni di Lucca che maltrattava la moglie e che in seguito alle reiterate condotte violente era finito in carcere. L’uomo ha scelto il rito abbreviato davanti al gup Antonia Aracri, usufrendo così dello sconto di un terzo sulla pena.

Il quarantenne, di origine rumena, era stato arrestato nei mesi scorsi dai carabinieri di Bagni di Lucca proprio per i numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti della donna e si trova tuttora in carcere. Il giudice adesso potrebbe valutare eventuali modifiche della misura cautelare.

L’uomo aveva riversato per anni sulla moglie le sue frustrazioni in modo violento e una volta perso il lavoro la situazione era ulteriormente peggiorata. Ad aggravare il tutto anche il vizio dell’alcol che lo rendeva ancora più intrattabile: la donna in più occasioni era dovuta ricorrere alle cure mediche per le sue percosse. Alla fine i carabinieri avevano accertato quelle condotte violente e avevano arrestato il quarantenne.