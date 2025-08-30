Ancora temporali in Valle del Serchio, nubifragi nella notte

Lucca, 30 agosto 2025 – Ancora grande instabilità meteorologica prevista per la giornata di oggi nella Media Valle del Serchio e Garfagnana, dove, nella notte appena trascorsa si sono attenuati i venti, ma la pioggia ha continuato a imperversare copiosa. Alle criticità diffuse, segnalate dopo un giovedì caratterizzato dai fenomeni intensi, annunciati dall’allerta meteo trasformata in serata e fino alle 7 di ieri mattina in arancione dal giallo già attivo, con prevalenza di piante e rami caduti sulle carreggiate delle strade comunali e provinciali della Valle, nella notte sono tornate le precipitazioni a carattere temporalesco.

Colpita maggiormente la Garfagnana, oltre alle zone apuane e appenniniche maggiormente elevate, con un record di pioggia caduta nelle 12 ore, dalle 23 di ieri alle 11 di stamani, nel comune di Vagli Sotto, con ben 87 mm di pioggia registrati. Per ben leggere i dati è bene ricordare come 1 mm di pioggia misurata equivalga a 1 litro per metro quadrato e che il maggiore valore raggiunto in Garfagnana durante l’allerta meteo arancione di ieri, è stato quello registrato dalla stazione meteo a Orto di Donna, nel comune di Minucciano, con 114 millimetri di pioggia, misurato però sulle 24h. La buona notizia, passata l’allerta meteo gialla attiva fino alle 19 di stasera, arriva con le previsioni per domani, che vedono la progressiva attenuazione dell’instabilità, il netto miglioramento delle condizioni generali e l’aumento delle temperature. Fio. Co.