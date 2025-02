Maltempo in provincia di Lucca: Leccio e Fossanuova pieni. Notte di paura a Porcari

Porcari (Lucca), 15 febbraio 2025 - Un centimetro. La distanza che ha separato Porcari da una esondazione. L’acqua invece è entrata in alcune case di corte Pacconi, al di sotto del livello della strada. Notte di paura per il torrente Leccio arrivato a sfiorare il culmine dell’argine, all’altezza del ponte di via Carlotti, dove ci sono diverse abitazioni.

Situazione difficile anche per il Fossanuova, che poi è stato fatto scolmare nel Rogio. La situazione è peggiorata nella serata di giovedì, tra le 20 e le 22 in particolare. Osservati speciali i torrenti e i rii del territorio, con gli occhi vigili dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile a monitorare gli sviluppi della perturbazione.

Il corso d'acqua arrivato al limite: non è straripato per questione di un centimetro

Intorno alle 22.45 di giovedì è stato deciso di pompare nella Ralla il torrente Rietto per alleviare il sovraccarico. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, si è recato nella zone con maggiori criticità. Disagi anche in via Pacconi, spesso sott’acqua quando il regime pluviometrico si innalza.

Anche qui ha avuto luogo il pompaggio dell’acqua in eccesso. Di fronte a questa criticità, il Comune ha avviato un doppio percorso d’azione.

“Da un lato – dice l’amministrazione – faremo valutare dal punto di vista tecnico e idraulico l’uso di pompe automatizzate nella zona di via Pacconi e del cimitero vecchio, potenziando così il sistema utilizzato finora. Dall’altro vogliamo procedere alla stima dei danni alle abitazioni coinvolte e istituire un fondo di contributi a favore delle famiglie colpite”.

Con la sistemazione dell’argine del Leccio il quadro è migliorato. Ma la quantità di pioggia caduta nelle ultime ore è stata eccezionale. Completamente allagato ieri mattina il centro di Marginone, frazione di Altopascio, complici anche...fiumi che scendevano giù da Montecarlo. Sistemate le fognature. Dal cavalcaferrovia fino a località Zonzone, passando per le vie Brunelleschi, Teglia ed altre, marciapiedi sott’acqua e disagi. La sindaca, Sara D’Ambrosio, sui social ha raccomandato alla popolazione di percorrere le strade a velocità moderata. Poi, lentamente, per fortuna c’è stato l’atteso miglioramento.

Massimo Stefanini